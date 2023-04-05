Три проекта уральского предпринимателя претендуют на премию в области спортивного бизнеса

Конкурентами уральской компании станут несколько десятков серьезных проектов со всей страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три проекта уральского предпринимателя Игоря Алтушкина претендуют на национальную премию в области спортивного бизнеса и управления SBC Awards. В шорт-лист вошли программы, которые реализуются на территории Екатеринбурга и Челябинска.

- «Кубок РМК» претендует на звание лучшего «Корпоративного события 2022 года», турнир RCC 14 с участием топовых бойцов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова может стать «Спортивным событием года», а Иван Штырков будет бороться за статус «Спортсмен года», - рассказали пресс-службе РМК.

Конкурентами уральской компании станут несколько десятков серьезных проектов со всей страны.

- Победителей объявят 19 апреля – их определит экспертный совет из 200 сильнейших представителей спортивной индустрии, - добавили в компании.

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