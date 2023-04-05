Екатеринбурженка пользовалась чужой кредиткой и потратила с нее несколько тысяч рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатерибурженка нашла чужую кредитку и пользовалась ей. За некоторое время она успела потратить с нее восемь тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
3 апреля в отдел полиции обратилась 66-летняя свердловчанка. Она рассказала, что с ее потерянной карты происходят списания за покупки, которые она не совершала. Всего потрачено восемь тысяч рублей.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.
Злоумышленницей оказалась местная жительница. Она рассказала, что нашла карту на улице Бебеля. Женщина воспользовалась ситуацией, совершила несколько покупок, а после выкинула кредитку в урну.
На свердловсанку завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru