Екатеринбурженка пользовалась чужой кредиткой и потратила с нее несколько тысяч рублей

Женщине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерибурженка нашла чужую кредитку и пользовалась ей. За некоторое время она успела потратить с нее восемь тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

3 апреля в отдел полиции обратилась 66-летняя свердловчанка. Она рассказала, что с ее потерянной карты происходят списания за покупки, которые она не совершала. Всего потрачено восемь тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Злоумышленницей оказалась местная жительница. Она рассказала, что нашла карту на улице Бебеля. Женщина воспользовалась ситуацией, совершила несколько покупок, а после выкинула кредитку в урну.

На свердловсанку завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

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