Врачам из Заречного удалось стабилизировать состояние юного гимнаста, пострадавшего на тренировке

К вечеру 5 апреля стало известно, что пострадавшего перевозят в ДГКБ №9 Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам из Заречного удалось стабилизировать состояние 14-летнего гимнаста, который получил тяжелые травмы во время тренировки. Подросток упал с трехметровой высоты из-за оборвавшегося каната.

К вечеру 5 апреля стало известно, что пострадавшего перевозят в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

- На данный момент ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - отметили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

Напомним, инцидентом заинтересовались силовики. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Кроме того председатель следственного комитета поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад о происшествии.

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