В Алапаевске экс-полицейского осудят за пособничество в сбыте наркотиков

Уголовное дело направили в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алапаевске бывшего сотрудника полиции осудят за пособничество в сбыте наркотиков. 25-летний парень может отправиться в тюрьму на несколько лет. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

В марте 2022 года молодой человек, помогая знакомому, в Интернете приобрел наркотики. Вещества были спрятаны в одном из «тайников» города. Их уже забрал друг полицейского.

- Информация о местонахождении «тайника» поступила на телефон обвиняемого, который и передал ее своему знакомому, оказав таким образом ему содействие в приобретении наркотика в значительном размере, - рассказали в СК.

На сотрудника полиции завели уголовное дело. В его ходе удалось установить все обстоятельства случившегося. Был проведен осмотр места происшествия, предметов и документов. Также прошли допросы самого молодого человека и его знакомого.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

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