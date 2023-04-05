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НовостиОбщество5 апреля 2023 16:58

В Североуральске родственникам двух погибших на СВО бойцов передали ордена мужества

Уральцы Николай Фролов и Юрий Удовица получили повестки осенью прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Награды вручала военный комиссар городов Североуральск и Ивдель Ольга Корякина. Фото: пресс-служба администрации североуральского ГО

Награды вручала военный комиссар городов Североуральск и Ивдель Ольга Корякина. Фото: пресс-служба администрации североуральского ГО

В Североуральске родственникам двух бойцов, погибших во время спецоперации на Украине, передали ордена мужества. Уральцы Николай Фролов и Юрий Удовица получили повестки осенью прошлого года.

Награды вручала военный комиссар городов Североуральск и Ивдель Ольга Корякина.

- Наши североуральцы дружно, без лишних слов и вопросов пошли исполнять свой воинский, гражданский, конституционный долг. Николай Фролов погиб 25 ноября 2022 года, а Юрия Удовица не стало 16 января, - отметили в пресс-службе администрации Североуральского ГО.

Как выяснилось, у Николая Фролова осталось четверо детей, а у Юрия Удовица – вдова и родители.

- После вручения наград все присутствующие отдали дань погибшим землякам, почтив их память минутой молчания, добавили в администрации.