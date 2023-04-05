В Екатеринбурге местная жительница нашла банковскую карту и украла с нее 34 тысячи

Под подозрение попала уралочка, которая раньше проблем с законом не имела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летняя местная жительница нашла на улице банковскую карту, решила не возвращать ее законному владельцу, отправилась за покупками и стала фигурантом уголовного дела. В полицию обратилась 44-летняя женщина, она рассказала, что с утерянной кредитки пропали 34 тысячи.

- По словам потерпевшей, в последний раз она пользовалась карточкой, находясь в сетевом магазине на Сулимова. Вскоре заявительница обнаружила отсутствие кредитки и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершала, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

После изучения записей с камер видеонаблюдения под подозрение попала уралочка, которая раньше проблем с законом не имела.

- При опросе она созналась в содеянном и пояснила полицейским, что нашла «пластик» на улице Ирбитской. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», - добавили в полиции.