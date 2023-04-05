В Каменске-Уральском ищут пропавшего 62-летнего мужчину

Не известно во что был одет мужчина в день пропажи. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском начались поиски пропавшего 62-летнего мужчины. О местонахождении Галиулла Шакирова ничего не известно с 4 апреля. Сейчас его ищут полицейские и волонтеры. Информация об этом появилась в сообществе «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

- Приметы – рост 170 сантиметров, нормального телосложения¸ голубые глаза и седые волосы. Носит очки, - сообщили в поисковом отряде.

К сожалению, не известно, во что был одет мужчина в день пропажи.

Если вам известно, где сейчас может находиться мужчина, сообщите об этом по номеру волонтера Ольги - 89536069887 или 112.

Ранее в свердловской деревне Черенобровкина пропал 83-летний пенсионер. Он нуждается в медицинской помощи. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».

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