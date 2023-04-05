За кражу бытовой химии екатеринбуржец может отправиться в тюрьму на два года

На злоумышленника завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатеринбуржца, обокравшего магазин бытовой химии, задержали сотрудники полиции. Теперь мужчине грозит реальный срок. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина совершил преступление еще 18 марта. Утром он пришел в магазин на улице Высоцкого, убедившись, что персонал не смотрит на него, взял со стеллажа бытовую химию и поспешил скрыться.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили менеджеров торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Мужчину удалось задержать накануне. Злоумышленником оказался 28-летний безработный молодой человек. Ранее он уже отбывал наказание за кражу. Он признался, что все украденное продал.

На екатриенбуржца составили уголовное дело за кражу. Молодой человек может отправиться в тюрьму на два года. Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность мужчины к других похожим преступлениям. Ведется расследование.

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