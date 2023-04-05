Иван Штырков из уральского клуба «Архангел Михаил» проведет бой против Виктора Немкова

Поединок, который состоится 13 мая, возглавит RCC 15 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боец Иван Штырков из уральского клуба «Архангел Михаил» проведет очередной бой против Виктора Немкова. Их поединок, который состоится 13 мая, возглавит RCC 15 в Екатеринбурге.

При этом глава RCC рассказал о своих ожиданиях о схватке.

- На самом деле мы давно рассматривали этот поединок между Иваном Штырковым и Виктором Немковым, но различные обстоятельства мешали организовать этот бой. Слава Богу, мы подписали контракт и ждем возвращение Ивана и Виктора. Интересно увидеть противостояние школ «Архангел Михаил» и «Федор Тим», - заявил Николай Клименко.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в рамках турнира RCC Boxing Promotions в главном бою вечера на ринге сошлись Магомед Исмаилов по прозвищу «Лысый Хищник» и Иван Штырков, которого из-за мощной мускулатуры окрестили «Уральским Халком». Спортсмены выступают в супертяжелой весовой категории, и оба «сделали вес» по 93 килограмма.