Почти два миллиона рублей задолженностей погасили екатеринбуржцы за день

Были выявлены 61 водитель-должник. Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге прошел рейд судебных приставов и ГИБДД. За один день благодаря проверкам жители города погасили задолженности почти на два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Рейд прошел на улице Белинского. Во время него использовались «умные камеры». Они помогли выявить 61 водителя-должника.

- Toyota, BMW, Mercedes, Lexus, Mazda, попавшие в объектив камер и имеющие задолженности по различным категориям исполнительных производств, арестованы и эвакуированы на специализированную автостоянку, - рассказали в ведомстве.

За это время было арестовано 21 транспортное средство. А общая сумма задолженностей водителей авто составила 25 миллионов рублей. Однако часть из них решили сразу же оплатить свои долги. В этом им помогли сотрудники ГИБДД и судебные приставы. Например, водитель люксовой машины смог оплатить 91 штраф за нарушение ПДД. Это ему обошлось в 170 тысяч рублей.

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