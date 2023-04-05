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НовостиОбщество5 апреля 2023 15:22

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного прохожего на улице Коммунистической
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Молодой человек признался, что приобрел наркотики через интернет для личного употребления

Молодой человек признался, что приобрел наркотики через интернет для личного употребления

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного прохожего на улице Коммунистической. При виде людей в погонах он бросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу и угон 26-летний уралец. Эксперты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик – мефедрон, его вес составил 1,58 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек признался, что приобрел наркотики через интернет для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.