Молодой человек признался, что приобрел наркотики через интернет для личного употребления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного прохожего на улице Коммунистической. При виде людей в погонах он бросил на землю пакетик с неизвестным веществом.

- Мужчину доставили в дежурную часть для разбирательства. Задержанным оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу и угон 26-летний уралец. Эксперты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик – мефедрон, его вес составил 1,58 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек признался, что приобрел наркотики через интернет для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - добавили в полиции.