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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:22

Председатель СК заинтересовался историей гимнаста, получившего травму на тренировке в Заречном

Глава ведомства поручил представить доклад об инциденте
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об инциденте

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об инциденте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель следственного комитета заинтересовался историей 14-летнего гимнаста, получившего серьезные травмы во время тренировки в Заречном. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об инциденте.

- По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - уточнили в пресс-службе СК РФ.

При этом юного гимнаста готовят к транспортировке в Екатеринбург.

- Он был прооперирован специалистами комплексной бригадой Территориального центра медицина катастроф в составе врача-анестезиолога и детского хирурга. Сейчас его состояние стабилизируют. Перевод в Екатеринбург планируется завтра, если позволит состояние, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе минздрава по Свердловской области.