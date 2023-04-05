Председатель СК заинтересовался историей гимнаста, получившего травму на тренировке в Заречном

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об инциденте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель следственного комитета заинтересовался историей 14-летнего гимнаста, получившего серьезные травмы во время тренировки в Заречном. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить доклад об инциденте.

- По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего», - уточнили в пресс-службе СК РФ.

При этом юного гимнаста готовят к транспортировке в Екатеринбург.

- Он был прооперирован специалистами комплексной бригадой Территориального центра медицина катастроф в составе врача-анестезиолога и детского хирурга. Сейчас его состояние стабилизируют. Перевод в Екатеринбург планируется завтра, если позволит состояние, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе минздрава по Свердловской области.