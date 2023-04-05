Прокуратура проверит, почему на полуголого блогера, который издевался над котом, не возбудили уголовное дело

Фото: предоставила Надежда Пасечная

Свердловская прокуратура продолжает проверку по делу полуголого блогера из Режа – Дмитрия Черепова. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Законодательного собрания области Алексей Свалов. Ранее, полицейские вместе с волонтерами забрали рыжего кота Сеню у владельца. Но правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Потому что ветеринарная экспертиза не выявила увечий у котика. Но также была назначена медицинская. Сейчас питомцу уже нашли новых хозяев.

Депутат опубликовал документ с полученным ответом на обращение в областную прокуратуру. В нем сказано, что 15 марта прокуратура Режа отменила отказ полицейских в возбуждении уголовного дела.

- Даны указания о проведении необходимых проверочных мероприятий. Материал направлен для проведения дополнительной проверки, - сообщается в документе.

Кроме того, YouTube канал Дмитрия Черепова был удален с платформы. Напомним, что он носил название «Дикий треш» и на нем владелец публиковал видео с тренировками кота Сени. Мужчина заставлял питомца «качать» пресс и наступал на его хвост ногами.

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