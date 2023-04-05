В Нижнем Тагиле осудят жителя Кургана, укравшего крупную сумму у попутчика в поезде

Уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» передано на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 26-летнего жителя Кургана, который украл крупную сумму денег у своего попутчика в поезде. Транспортные полицейские получили сигнал 17 февраля, к ним обратился 40-летний мужчина из Дзержинска и рассказал, что у него пропали 50 тысяч наличными.

Инцидент произошел на направлении «Москва – Новый Уренгой». Подозреваемого вычислили после изучения камер видеонаблюдения. Выяснилось, что злоумышленник уже имел проблемы с законом.

- Со слов задержанного, возвращаясь на поезде домой с вахты, он познакомился с пострадавшим. Общаясь с новым знакомым, обратил внимание, что тот хранит в джинсах наличные. Перед прибытием состава на станцию Чусовая, воспользовался тем, что в купе никого нет, достал деньги из штанов, а затем покинул вагон, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» передано на рассмотрение в суд.

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