В поселке Северка на три месяца закроют движение транспорта на улице Садовой

На участке будут производиться работы по обустройству сетей водоотведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Северка «Водоканал» на три месяца закроет движение транспорта на улице Садовой. Ограничения на участке от переулка Набережного до улицы Победы будут действовать с 15 апреля по 13 июля.

- На участке будут производиться работы по обустройству сетей водоотведения. Изменения схемы движение общественного транспорта не понадобятся. Администрация просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге ограничат движение по улице Сурикова. Участок дороги будет перекрыт в связи с ремонтными работами.

Движение будет закрыто с 27 апреля по 15 июня. Нельзя будет проехать от улицы Авиационной до улицы Николая Островского. На данном участке будут проходить работы по строительству дождевой канализации.

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