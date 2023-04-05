Север Ямала обживают атлантические моржи

Моржи заполонили север Ямала Фото: Евгения ГУСЕВА

На севере Ямало-Ненецкого автономного округа в устье реки Тиутей-Яха обнаружили популяцию атлантических моржей, возраст которой насчитывает не меньше 1,5 тысячи лет. Такой вывод сделали ученые, изучавшие популяцию на протяжении всего прошлого сезона. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Ранее считалось, что на обнаруженное исследователями лежбище приходят только самцы, однако в этом году там обнаружили самку моржа с детенышем. Это стало настоящей сенсацией в мире ученых.

- Продолжим исследования. Для безопасности краснокнижного вида работаем над созданием особо охраняемой территории в бассейне реки Тиутей-Яха, - рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.