Благоустройство набережной в Каменске-Уральском завершат в 2023 году

Набережная в Каменске-Уральском постепенно преображается. Фото: пресс-служба Администрация города

Все работы по благоустройству набережной в Каменске-Уральском завершат до конца 2023 года. Сейчас подрядчик приступил к третьему этапу благоустройства – у реки выкорчевали старые деревья. Об этом пишет портал KU66.RU.

За два года работ набережную в Каменске-Уральском очистили от кленов и тополей, на месте которых проложили современные велодорожки и пешеходную зону, а также установили урны, скамьи, освещение, качели и площадку для выгула собак.

Также здесь появилась лестница с подсветкой, колоннада и ротонда. Осенью 2022 года открылась спортплощадка и крытый тренажерный зал.