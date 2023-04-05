«Ласточки» Екатеринбург – Красноуфимск будут останавливаться на о.п. Киргишаны с 17 апреля

Фото из архива РЖД

Для удобства жителей Свердловской области с 17 апреля 2023 года для скорых пригородных поездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Красноуфимск вводится дополнительная остановка на о.п. Киргишаны (село Киргишаны Нижнесергинского района). При этом время в пути у «Ласточек» не изменится.

Ввод дополнительной остановки еще больше увеличивает привлекательность железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильному сообщению на фоне масштабных ремонтных работ на трассе Екатеринбург – Пермь. На электричке можно без пробок добираться до населенных пунктов на участках, где автомобильное движение будет затруднено.

Пригородные электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Красноуфимск отправляются из столицы Урала дважды в день в 10:41 и 19:32 (здесь и далее время местное), из Красноуфимска в 06:50 и 14:16. Время в пути в среднем 3 часа 20 минут. Остановки на о.п. ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, о.п. 1501 км (село Кленовское), Ключевая, Афанасьевский (поселок Афанасьевский), о.п. 1478 км (село Афанасьевское), Уфимка.

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

*****

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются комфортабельные скоростные электрички. Еще в прошлом году добраться пригородными поездами из столицы Урала до Красноуфимска можно было только с пересадкой на станции Дружинино. С запуском «Ласточек» Екатеринбург – Красноуфимск (с октября 2022 года) время в пути сократилось более чем на два часа. Для организации этого беспересадочного пригородного железнодорожного маршрута СвЖД совместно с Горьковской железной дорогой, в ведении которой находится участок пути от Дружинино до Красноуфимска, разработала удобный график движения. ОАО «РЖД» выделило два двухсистемных поезда «Ласточка» серии ЭС1, которые могут следовать по участкам с постоянным током (участки СвЖД) и переменным (участки ГЖД).