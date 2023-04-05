В метро Екатеринбурга временно приостановили оплату проезда по банковским картам

Представители подземки рассказали, что это связано с ограничениями, установленными у оператора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В метрополитене Екатеринбурга с 5 апреля временно приостановили оплату проезда по банковским картам = ВТБ, «Альфа банк» и Тинькофф. Представители подземки рассказали, что это связано с ограничениями, установленными у оператора, владельца сервиса «Электронная карта города Екатеринбурга» АО «Информационная сеть».

- Покупка жетонов для оплаты проезда по банковским бесконтактным картам указанных банков возможна через аппарат по продаже жетонов, - отметили в пресс-службе метрополитена.

В компании «И-Сеть» подтвердили проблему в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» и назвали ее причину. Проведение платежей стали блокировать из-за регулярных неплатежей.

Также в мэрии Екатеринбурга прокомментировали проблемы с оплатой проезда некоторыми картами.

- Представители компании заверили власти, что работа со всеми банками будет продолжена параллельно с поиском вариантов решения проблемы. Сейчас большая часть терминалов в городском транспорте уже работает в штатном режиме, - заявили в администрации.

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