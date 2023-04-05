В общественном транспорте Екатеринбурга вернули возможность оплачивать проезд картами

Большая часть терминалов в общественном транспорте теперь работает нормально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга оперативно отреагировала на ситуацию с принудительной блокировкой банковских карт ВТБ, «Тинькофф» и «Альфа-банка» в общественном транспорте. 5 апреля пассажиры стали массово жаловаться на отсутствие возможности расплатиться за проезд привычным способом.

Причиной стало то, что многие пассажиры используют для оплаты карты с нулевым балансом, из-за чего оператор - компания «И-Сеть» фиксирует серьезные недостачи. В итоге было принято блокировать для оплаты проезда карты банков, по которым накопились максимальные недоимки.

В этой ситуации пострадали не только «зайцы», но и десятки тысяч честных пассажиров, которые лишились возможности оплатить проезд.

В мэрии города «КП-Екатеринбург» сообщили, что уже подключились к решению ситуации, уточнив, что большая часть терминалов в салонах общественного транспорта работают сейчас в обычном режиме.

- Администрация города Екатеринбурга обеспокоена ситуацией с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. В ходе общения с руководством компании «И-Сеть» сегодня обсуждались шаги по решению возникших проблем при оплате проезда без ущерба для пассажиров, добросовестно оплачивающих проезд банковскими картами. Представители компании заверили власти, что работа со всеми банками будет продолжена параллельно с поиском вариантов решения проблемы. Сейчас бОльшая часть терминалов в городском транспорте уже работает в штатном режиме, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии города.

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