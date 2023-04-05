Рейсы будут выполняться на самолетах модели SSJ 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Караганду. По данным, опубликованным на сайте перевозчика, первый вылет из уральской столицы запланирован на 30 апреля, а в обратном направлении – с 1 мая.

После этого лайнеры будут летать по воскресеньям и понедельникам. Рейсы будут выполняться на самолетах модели SSJ 100. При этом по данным аэропорта Кольцово в настоящее время прямое сообщение между городами отсутствует.

Ранее стало известно, что Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Планируется, что программа будет открыта 3 мая, а полеты будут выполняться по средам и субботам.

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