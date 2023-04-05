Юного гимнаста, который сорвался с трехметровой высоты, переведут в больницу Екатеринбурга

Инцидентом заинтересовались силовики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юного гимнаста, который сорвался с трехметровой высоты во время тренировки в студии Заречного, переведут в больницу Екатеринбурга. В региональном минздраве рассказали, что накануне мальчика прооперировали в местной медсанчасти.
- Он был прооперирован специалистами комплексной бригадой Территориального центра медицина катастроф в составе врача-анестезиолога и детского хирурга. Сейчас его состояние стабилизируют. Перевод в Екатеринбург планируется завтра, если позволит состояние, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе минздрава по Свердловской области.
Напомним, что инцидентом заинтересовались силовики.
- При выполнении номера оборвался металлический трос, - сообщают в прокуратуре Свердловской области. – Несовершеннолетний получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
Также возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
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