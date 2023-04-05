Полиция опубликовала видео с пропавшим 20 марта уральцем

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Полиция Верхней Пышмы опубликовала видео с пропавшим 20 марта 45-летним уральцем. На кадрах видно, как Алексей Солин выходит с работы в поселке Балтым на Животноводов 4/1.

- Всем, кто располагает данными о разыскиваемом просьба незамедлительно сообщить данную информацию в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номерам: 02, (834368) 5-36-92, или отдел полиции (дислокация г. Среднеуральск) 7-31-00, - обратились к свердловчанам в МО МВД России «Верхнепышминский».

Известно, что в день пропажи Алексей Солин последний раз вышел на связь в десять вечера.

У пропавшего славянская внешность, рост 180 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Он был одет в черную куртку, серые штаны и черные ботинки.

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