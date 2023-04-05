На Урале в бассейне скончался мужчина

Мужчина был на тренировке в момент инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте резко скончался известный в городе пожилой спортсмен Александр Трушников, ему было 69 лет. По сообщениям очевидцев, мужчина умер во время плавания в бассейне 4 апреля.

- Личность умершего полицейские установили – это мужчина 1954 года рождения, предварительно, не криминал, - уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Незадолго до ЧП Александр Трушников принял участие в турнире по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в поселке Балтым, где и одержал победу.

Как пишет тренер в группе «Народное телевидение Асбеста» в «Одноклассниках», в группе АФК спортсмен занимался уже около пяти лет, параллельно посещая занятия по теннису.

По поводу смерти Александра Трушникова в Следственном комитете начали проверку.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Асбест областного Следственного комитета, проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Следственного комитета.

Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Точная причина смерти на данный момент устанавливается.

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