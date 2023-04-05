На свердловских предприятиях не хватает 15 тысяч специалистов

На уральских заводах ждут специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что на уральских предприятиях не хватает 15 тысяч специалистов. Более всего на заводах Среднего Урала востребованы токари. Об этом глава региона заявил на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Для снижения уровня дефицита кадров на предприятиях в Свердловской области запустили федеральную программу «Профессионалитет».

На сегодняшний день 65% выпускников 9 классов выбрали профессии высококвалифицированных рабочих, которые они получат в средних специальных учебных заведениях.

По словам Евгения Куйвашева, он рассчитывает, что молодежь после обучения придет на работать на уральские предприятия.