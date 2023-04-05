Уралец зарезал двух товарищей за оскорбление женщины, которая была в садике его воспитателем

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Сыскова в Пышминском районе 2 апреля 2023 года 32-летний мужчина зарезал двух собутыльников 37 и 49 лет. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной кровавой разборки могло послужить то, что один из убитых во время застолья нелестно высказался о собственной матери, которая ранее воспитывала в детском саду подозреваемого.

- На почве ссоры мужчина вооружился ножом и нанес каждому из своих оппонентов удары в область шеи. От полученных повреждений оба потерпевших скончались на месте происшествия, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Тела товарищей он сбросил в овощную яму в ограде дома, а затем позвонил участковому и во всем признался. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Он заключен под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

- То, что он не скрылся с места преступления и добровольно рассказал о содеянном, вероятно, отразится по итогам разбирательства на его приговоре, - отметил Валерий Горелых.

По данным полиции, подозреваемый был судим в 2006 году по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), два раза в 2008 году - по ст. 158 УК РФ (кража), в 2010-м - по ст. 258 УК РФ (незаконная охота), в 2013-м и 2019-м - вновь по ст. 166 и 158 УК РФ, и в текущем году - по ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

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