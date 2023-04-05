Губернатор Евгений Куйвашев предложил давать отсрочку от службы в армии выпускникам, работающим на оборонных заводах

По словам губернатора, такая инициатива поддержит промышленность региона, закрепив специалистов на предприятиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, в будущем выпускники техникумов и вузов начнут получать отсрочку от призыва в армию при условии, что они работают по специальности на оборонном предприятии. Такая идея сегодня, 5 апреля, прозвучала в Нижнем Тагиле на общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что сейчас в регионе вакансий на предприятиях больше, чем безработных.

- Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям, - сказал глава региона. - Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идет о возможности предоставления отсрочки от регулярного - весеннего и осеннего - призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы.

Глава региона также отметил, что в обрабатывающем секторе сейчас потребность в кадрах превышает предложение больше чем в 6 раз. Причем особенно нужны токари, слесари-ремонтники, инженеры, наладчики металлообрабатывающих станков. По ним спрос превышает предложение уже в десятки раз.