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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:15

Губернатор Евгений Куйвашев предложил давать отсрочку от службы в армии выпускникам, работающим на оборонных заводах

Инициатива касается как выпускников вузов, так и тех, кто окончил среднее профессиональное учреждение
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По словам губернатора, такая инициатива поддержит промышленность региона, закрепив специалистов на предприятиях

По словам губернатора, такая инициатива поддержит промышленность региона, закрепив специалистов на предприятиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возможно, в будущем выпускники техникумов и вузов начнут получать отсрочку от призыва в армию при условии, что они работают по специальности на оборонном предприятии. Такая идея сегодня, 5 апреля, прозвучала в Нижнем Тагиле на общем собрании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что сейчас в регионе вакансий на предприятиях больше, чем безработных.

- Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям, - сказал глава региона. - Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идет о возможности предоставления отсрочки от регулярного - весеннего и осеннего - призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы.

Глава региона также отметил, что в обрабатывающем секторе сейчас потребность в кадрах превышает предложение больше чем в 6 раз. Причем особенно нужны токари, слесари-ремонтники, инженеры, наладчики металлообрабатывающих станков. По ним спрос превышает предложение уже в десятки раз.