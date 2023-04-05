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НовостиОбщество5 апреля 2023 8:53

В Нижнем Тагиле подготовились к паводку

В зоне подтоплений могут оказаться несколько заселенных территорий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Энергетики подготовились к паводку в Нижнем Тагиле

Энергетики подготовились к паводку в Нижнем Тагиле

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Энергетики Нижнего Тагила подготовились к весеннему паводку в 2023 году. Первые подтопления ожидаются в первой декаде апреля. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Для взаимодействия с муниципальной властью и специалистами МЧС в «Облкоммунэнерго» создали специальную паводковую комиссию, которая держит ситуацию на контроле.

В месте возможных подтоплений осмотрены здания, колодцы, кабельные каналы, опорные и несущие конструкции, трансформаторные и распределительные пункты. Проверено рабочее состояние спецтехники.