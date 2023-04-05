Врач рассказала, как не заболеть ОРВИ весной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-пульмонолог и заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ №6 Анна Петухова в беседе с ИА «Уральский меридиан» рассказала о том, как избежать в весенний период заражения вирусными инфекциями.

По словам специалиста, есть ряд профилактических мероприятий, которые существенно снижают риски заболеваемости острыми респираторными инфекциями, а также способствуют их течению в более легкой форме.

В список профилактических мероприятий попали:

1. Правильное и регулярное питание.

2. Ежедневная физическая активность.

3. Хороший полноценный сон.

4. Положительные эмоции.

- Ключевым фактором профилактики ОРВИ является своевременная предсезонная вакцинация против гриппа, а сейчас еще и дополнительно – вакцинация против новой коронавирусной инфекции, - уточнила кандидат медицинских наук Анна Петухова.

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