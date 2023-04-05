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НовостиНа здоровье5 апреля 2023 8:37

Врач из Екатеринбурга рассказала, как не заболеть ОРВИ весной

Специалист назвала несколько важных правил для сохранения здоровья
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Врач рассказала, как не заболеть ОРВИ весной

Врач рассказала, как не заболеть ОРВИ весной

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-пульмонолог и заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ №6 Анна Петухова в беседе с ИА «Уральский меридиан» рассказала о том, как избежать в весенний период заражения вирусными инфекциями.

По словам специалиста, есть ряд профилактических мероприятий, которые существенно снижают риски заболеваемости острыми респираторными инфекциями, а также способствуют их течению в более легкой форме.

В список профилактических мероприятий попали:

1. Правильное и регулярное питание.

2. Ежедневная физическая активность.

3. Хороший полноценный сон.

4. Положительные эмоции.

- Ключевым фактором профилактики ОРВИ является своевременная предсезонная вакцинация против гриппа, а сейчас еще и дополнительно – вакцинация против новой коронавирусной инфекции, - уточнила кандидат медицинских наук Анна Петухова.

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