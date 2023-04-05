В Екатеринбурге для пользователей электросамокатов обновили ПДД

Спрос с пользователей электросамокатов теперь строже Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 марта 2023 года пользователи электросамокатов, моноколес и гироскутеров передвигаются по новым правилам дорожного движения. ПДД обновили, чтобы сделать движение по тротуарам больших городов, в частности Екатеринбурга, более безопасным. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказали представители ГИБДД Екатеринбурга.

- До 1 марта мы лиц, управляющих данными средствами, рассматривали как пешеходов с одной оговоркой – мощности двигателя СИМа не должна превышать 250 ватт. Велосипеды и самокаты с мощностью двигателя от 250 до 4000 ватт – относятся к категории мопеда, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» Начальник отдела по исполнению административного законодательства управления ГАИ по Свердловской области подполковник полиции Евгений Тимшин. - Сейчас ввели промежуточное звено между пешеходом и мопедом. Раньше в этот промежуток попадал только велосипед. Сейчас все ПДД, которые были придуманы для велосипеда, распространяются на средства индивидуальной мобильности – электросамокаты, гироскутеры, моноколеса.

По словам Евгения Тимшина, нарушителей ПДД наказывают по нормам Кодекса административных правонарушений.

- Это часть 2 статьи 12 29 КоАП и часть 3 данной нормы. Если вторая часть - это общее нарушение ПДД, то третья – это в состоянии опьянения. Если общее нарушение ПДД – это штраф в 800 рублей. Если нарушение ПДД в состоянии опьянения – это от 1000 до 1500 рублей. Вторая категория – это статья 12 30. Две части. Это причинение вреда здоровью человека легкой или средней тяжести (вторая часть), и создание помех при движении транспортным средствам (первая часть). Штраф от 1000 до 1500 рублей. Если ДТП – то там уже гражданский порядок. Вред оценивают эксперты, - рассказывает представитель ГИБДД Екатеринбурга.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru