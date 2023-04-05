Парень специально подпрыгивал, чтобы проверить лед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга парень упал в воду, испытывая лед на прочность. Опасный эксперимент снимал на видео его друг.

- Он пошел по льду на Плотинке. Апрель месяц. Ему …[без разницы], - говорит молодой человек на видео, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Парень специально подпрыгивал, чтобы проверить лед. А затем сделал шаг и провалился. Вытаскивать его пришлось другу.

Напомним, ранее в Первоуральске под лед провалились три третьеклассницы. Сначала они просто гуляли по Нижне-Шайтанском пруду. Затем их не заметили полицейские и спасатели, которые проводили профилактический рейд. Испугавшись, девочки принялись убегать от них и провалились. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первоуральска проводят проверку.

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