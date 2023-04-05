Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:55

Депутат Госдумы осудил блокировку банковских карт в общественном транспорте Екатеринбурга

Пассажиры не могут рассчитаться за проезд
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Часть пассажиров лишилась возможности оплатить проезд картами

Часть пассажиров лишилась возможности оплатить проезд картами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля 2023 года тысячи пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга лишились возможности рассчитаться за проезд при помощи банковских карт ВТБ «Тинькофф» и «Альфа-банк».

Причиной сложной ситуации, когда пассажиры, по сути, лишились возможности нормально пользоваться общественным транспортом не по своей вине, стал вовсе не массовый сбой в системе, а целенаправленная политика оператора – компании «И-Сеть», которая сознательно ограничила работу банковских карт в транспорте из-за того, что многие пассажиры рассчитываются картами с нулевым балансом.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

- Действия монополиста я считаю самоуправством. Если есть какие-то проблемы с зачислением средств, «И-Сеть» должна, прежде всего, решать проблему с финансистами, а не отыгрываться на горожанах, - рассказывает Андрей Альшевских.

Парламентарий сделал запросы в надзорные ведомства, а также призвал подключиться к ситуации мэра Екатеринбурга Алексея Орлов и городскую прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жителей Екатеринбурга не проходит оплата по картам в общественном транспорте. В компании «И-Сеть» подтвердили проблему (подробнее)