Депутат Госдумы осудил блокировку банковских карт в общественном транспорте Екатеринбурга

Часть пассажиров лишилась возможности оплатить проезд картами Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля 2023 года тысячи пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга лишились возможности рассчитаться за проезд при помощи банковских карт ВТБ «Тинькофф» и «Альфа-банк».

Причиной сложной ситуации, когда пассажиры, по сути, лишились возможности нормально пользоваться общественным транспортом не по своей вине, стал вовсе не массовый сбой в системе, а целенаправленная политика оператора – компании «И-Сеть», которая сознательно ограничила работу банковских карт в транспорте из-за того, что многие пассажиры рассчитываются картами с нулевым балансом.

На ситуацию отреагировал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

- Действия монополиста я считаю самоуправством. Если есть какие-то проблемы с зачислением средств, «И-Сеть» должна, прежде всего, решать проблему с финансистами, а не отыгрываться на горожанах, - рассказывает Андрей Альшевских.

Парламентарий сделал запросы в надзорные ведомства, а также призвал подключиться к ситуации мэра Екатеринбурга Алексея Орлов и городскую прокуратуру.

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