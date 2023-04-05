Дом был построен в 2013 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения жилищных прав детей-сирот в Кировграде.
- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад, - сообщили в СК России.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что дом на улице Лермонтова № 77, построенный в 2013 году, находится в ненадлежащем состоянии. Собственники квартир обращаются в различные инстанции, но безрезультатно.
Следственными органами СК РФ по Свердловской области организована процессуальная проверка.
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