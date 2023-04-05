В рамках Хакатона студентам предложили придумать новые форматы для раздельного сбора мусора

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

На протяжении трех дней студенты разрабатывали свои идеи заданиям, которые им выдали представители работодателей, и оформляли их в презентации.

Компания «Атомстройкомплекс» в этом году предложила подумать участникам на тему раздельного сбора мусора и предложить универсальный вариант контейнерной площадки. Студентам акцентировали внимание на высокой стоимости существующих решений и предложили найти идеи эффективные и рациональные, а не только красивые.

– Наши проекты непрерывно совершенствуются: меняется архитектура, функциональное наполнение жилых комплексов, применяются новые инженерные решения, повсеместно внедряются цифровые технологии. Вопрос сбора и переработки отходов тоже ждут преобразования, – уверен креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. – Наша компания активно внедряет технологии раздельного сбора мусора – к примеру, в комплексе «Огни Екатеринбурга» мы тестируем систему умной сортировки мусора для дальнейшей переработки. Мы открыты к инициативам молодого поколения и всегда внимательно изучаем их новые, свежие идеи.

Никита Харисов отметил, что многие кейсы, представленные командами в этом году, оказались на высоком уровне. Он не исключил, что некоторые идеи могут быть взяты в работу застройщиком. Хакатон - интеллектуальная площадка УрФУ для поиска новых решений. В этом проекте компания «Атомстройкомплекс» принимает участие второй год, однако сотрудничество с профильными учебными заведениями Екатеринбурга застройщик ведет на протяжении многих лет. Студенты строительных специальностей высших и средне-специальных учебных заведений регулярно посещают строительные объекты и производственные предприятия компании с экскурсиями, приходят на практику. В прошлом году «Атомстройкомплекс» стал ключевым участником строительного образовательного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который подразумевает подготовку квалифицированных кадров под запрос работодателя.