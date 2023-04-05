В ТЦ «Мега» пройдут Дни здоровья

Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Мега» 7 и 8 апреля пройдут Дни здоровья. Жители Екатеринбурга и гости города смогут пройти в торговом центре комплексное обследование.

- Нынешней весной организаторы сделали акцент на онкоскринингах: в торговом центре будут работать врач-дерматолог с дерматоскопом (все желающие смогут проверить свои родинки) и маммолог, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Также свердловчане смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет - маммографию.

Специалисты также определят у желающих обследоваться уровень общего холестерина, кислорода и глюкозы в крови, проверят давление, проведут профосмотр полости рта и дыхательной системы. Кроме того, желающие смогут сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию и поставить прививку от дифтерии, столбняка, краснухи и гепатита В. Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать привиться против клещевого энцефалита.

Дни здоровья пройдут 7 апреля с 14:00 до 19:00 и 8 апреля с 11:00 до 16:00. Чтобы пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат.

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