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НовостиОбщество5 апреля 2023 7:03

В ТЦ «Мега» пройдут Дни здоровья

Жители Екатеринбурга и гости города смогут пройти комплексное обследование
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита

Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Мега» 7 и 8 апреля пройдут Дни здоровья. Жители Екатеринбурга и гости города смогут пройти в торговом центре комплексное обследование.

- Нынешней весной организаторы сделали акцент на онкоскринингах: в торговом центре будут работать врач-дерматолог с дерматоскопом (все желающие смогут проверить свои родинки) и маммолог, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. - Также свердловчане смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет - маммографию.

Специалисты также определят у желающих обследоваться уровень общего холестерина, кислорода и глюкозы в крови, проверят давление, проведут профосмотр полости рта и дыхательной системы. Кроме того, желающие смогут сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию и поставить прививку от дифтерии, столбняка, краснухи и гепатита В. Пожилые люди старше 60 лет смогут бесплатно сделать привиться против клещевого энцефалита.

Дни здоровья пройдут 7 апреля с 14:00 до 19:00 и 8 апреля с 11:00 до 16:00. Чтобы пройти обследование необходимо иметь при себе паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат.

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