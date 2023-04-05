В цирковой студии Заречного подросток получил травмы головы и позвоночника

Подростка доставили в больницу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В цирковой студии «Арена» в городе Заречном 4 апреля 14-летний подросток получил травмы головы и позвоночника. По данным прокуратуры, у него оборвался трос.
- 14-летний подросток занимался в МКУ «ДК Ровесник», - рассказали в ведомстве. - При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, в результате несовершеннолетний упал с высоты примерно 2-3 метра.
Подросток получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Сейчас он находится в больнице.
Прокуратура организовала проверку после случившегося. Сотрудники ведомства выяснят обстоятельства и причины произошедшего.
Специалистами будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru