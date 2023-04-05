В цирковой студии Заречного подросток получил травмы головы и позвоночника

Подростка доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В цирковой студии «Арена» в городе Заречном 4 апреля 14-летний подросток получил травмы головы и позвоночника. По данным прокуратуры, у него оборвался трос.

- 14-летний подросток занимался в МКУ «ДК Ровесник», - рассказали в ведомстве. - При выполнении номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, в результате несовершеннолетний упал с высоты примерно 2-3 метра.

Подросток получил тяжелые травмы головы и позвоночника. Сейчас он находится в больнице.

Прокуратура организовала проверку после случившегося. Сотрудники ведомства выяснят обстоятельства и причины произошедшего.

Специалистами будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.

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