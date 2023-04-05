Уральцу, жестоко убившему четырех котят, грозит до пяти лет лишения свободы

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцу, жестоко убившему четырех котят в Талице, грозит до пяти лет лишения свободы. По версии следствия, 45-летний пьяный мужчина расправился с питомцами в своем доме 21 февраля 2023 года.

- Около 22 часов обвиняемый, находясь по месту своего проживания, в детской комнате руками взял с коврика-подстилки для кошек четверых котят возрастом до двух недель и, предвидя их гибель и сознательно желая этого, с высоты собственного роста с силой бросил их на пол, ударив их головами о твердое покрытие пола, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого мужчина выбросил котят в сени. Какое-то время они лежали в неотапливаемом помещении при отрицательной температуре воздуха, а затем умерли от полученных травм.

Уральца обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных). Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru