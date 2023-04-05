Браслет похож на наручные часы и оснащен тремя кнопками Фото: департамент информполитики

В Свердловской области пожилым людям выдадут браслеты с «тревожной кнопкой». Их получат сто человек старше 65 лет с проблемами слуха, слепотой, с тяжелым артрозом пальцев рук, с тяжелым сахарным диабетом - участникам программы благотворительного фонда «Менора» «Уход на дому».

Браслет похож на наручные часы и оснащен тремя кнопками - «SOS» и двумя кнопками, запрограммированными на вызов близких. Пожилому человеку достаточно нажать одну из них, и координатору проекта или родным поступит звонок с браслета.

- При вызове включается громкая связь и абонент на другом конце «провода» услышит все, что происходит дома у подопечного фонда. Координатор примет решение о вызове скорой или волонтера. Если человек не ответит после сигнала - к нему домой будет направлен волонтер для выяснения обстоятельств или вызваны органы правопорядка, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Фото: департамент информполитики

К реализации проекта привлечены 70 волонтеров. Они доставят браслеты пожилым и помогут им их освоить. Также в проекте задействованы врачи медицинских центров.

- Мы надеемся, наша работа поможет снизить нагрузку на государственную скорую помощь, врачей поликлиники, - рассказала директор фонда «Менора» Ирина Гуткина.

Ранее фонд «Менора» получил на реализацию проекта 2,6 миллиона рублей.

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