От удара пожарная машина опрокинулась на бок Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности ДТП с пожарной машиной. Авария произошла вечером 4 апреля.
- Водитель Hyundai двигался по пр. Космонавтов со стороны Шефской в сторону Чуцкаева по крайней левой полосе. Напротив дома № 119 по пр. Космонавтов водитель Hyundai начал совершать поворот налево и допустил столкновение с пожарной автомашиной «КАМАЗ», которая двигалась в попутном направлении по полосе предназначенной для встречного движения с включенными спецсигналами, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
От удара пожарная машина опрокинулась на бок. В аварии пострадали водитель Hyundai, а также водитель и пассажир пожарной машины.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали движение транспорта в объезд места ДТП, произвели замеры, опросили участников и свидетелей.
Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь.
- Правилами дорожного движения определено, что водители обязаны предоставлять преимущество в движении транспорту, оборудованному спецсигналами, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru