От удара пожарная машина опрокинулась на бок Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности ДТП с пожарной машиной. Авария произошла вечером 4 апреля.

- Водитель Hyundai двигался по пр. Космонавтов со стороны Шефской в сторону Чуцкаева по крайней левой полосе. Напротив дома № 119 по пр. Космонавтов водитель Hyundai начал совершать поворот налево и допустил столкновение с пожарной автомашиной «КАМАЗ», которая двигалась в попутном направлении по полосе предназначенной для встречного движения с включенными спецсигналами, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

От удара пожарная машина опрокинулась на бок. В аварии пострадали водитель Hyundai, а также водитель и пассажир пожарной машины.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции организовали движение транспорта в объезд места ДТП, произвели замеры, опросили участников и свидетелей.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается ко всем водителям с просьбой пропускать спецавтотранспорт, спешащий к тем, кому нужна срочная помощь.

- Правилами дорожного движения определено, что водители обязаны предоставлять преимущество в движении транспорту, оборудованному спецсигналами, - напомнили в ГИБДД Екатеринбурга.

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