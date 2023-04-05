Нижний Тагил занял предпоследнее место в рейтинге Минстроя РФ по качеству городской среды за 2022 год. Город занял 63 строчку из 64 возможных в списке муниципалитетов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона. Как и в прошлом году Нижний Тагил получил 179 баллов из максимальных 360.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловская область по итогам 2022 года вошла в число регионов-лидеров по индексу качества городской среды. Этот показатель на три балла превысил среднероссийский уровень.

По данным министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, по итогам предыдущего года 28 городов региона признали благоустроенными, что составило 147% от установленного на год плана.

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