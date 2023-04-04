В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов перевернулась пожарная машина

Машина сотрудников МЧС завалилась набок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов возле Верхней Пышмы перевернулась пожарная машина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Предположительно, машина МЧС пыталась уйти от столкновения с другим автомобилем из-за чего и завалилась набок. На данный момент на месте работают сотрудники Госавтоинспекции города и врачи.

- Обстоятельства ДТП выясняются, - добавили в ГИБДД.

Ранее, вечером 3 апреля, под Екатеринбургом водитель Porsche влетел в машину дорожных рабочих. Во ДТП пострадали два человека - водитель и пассажир иномарки. На месте происшествия работали экстренные службы.

- В аварии различные травмы получили водитель и пассажирка внедорожника. Их увезли в больницу Екатеринбурга, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

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