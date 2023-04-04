В Нижнем Тагиле задержали курьера мошенников из Новосибирска

Курьером оказался 43-летний рецидивист. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали курьера мошенников из Новосибирска. Мужчина забирал деньги у обманутых пенсионеров. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

В начале марта в полицию Нижнего Тагила поступило два обращения обманутых пенсионеров. Они рассказали, что мошенники действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами злоумышленников стали 78-летний мужчина, который отдал 250 тысяч рублей и 87-летняя женщина, подарившая аферистам 150 тысяч рублей.

- В обоих случаях пожилые граждане, введённые в заблуждение мошенниками, передали денежные средства, якобы в счет компенсации ущерба, причиненного их родными пострадавшим гражданам. Истории потерпевших мужчины и женщины были очень похожи, и, что немаловажно, произошли в один и тот же день, - рассказали в полиции.

Пострадавшие пенсионеры смогли описать курьера, забиравшего у них деньги. Тогда сотрудники уголовного розыска принялись искать худощавого, смуглого мужчину среднего роста. Им оказался 43-летний рецидивист из Новосибирска. Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, на которых было видно, как он переводил через банкомат отобранные у пенсионеров деньги. На мужчину завели уголовное дело. На данный момент он заключен под стражу.

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