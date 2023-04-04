Все произошло около 21:00 4 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция оцепила торговый центр «Кит», на место приехали спецслужбы, они перекрыли въезд и выезд. По словам подписчиков паблика Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил», все произошло около 21:00 4 апреля.

- Там все оцеплено, на месте все спецслужбы: полиция, пожарные, все там. Что происходит, неизвестно. Надеемся, что это просто учения, - делятся очевидцы.

В МУ МВД «Нижнетагилсьское» пока не комментировали ситуацию.

Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле из задымленного торгового центра спасатели эвакуировали 200 человек. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного вечером 28 февраля.

Как оказалось, в огромном здании произошло короткое замыкание электропроводки, к счастью, пожара после этого не последовало.