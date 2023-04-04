Соревнования пройдут с 4 по 7 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге пройдет международный турнир по боулингу. В нем примут участие профессиональные спортсмены. Об этом сообщили в Администрации Екатеринбурга.

Лучшие спортсмены из Казахстана, Узбекистана и России разыграют Кубок континентальной лиги боулинга. Состязание пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 апреля в боулинг-центре «Луна». Всего в столицу Среднего Урала прибудут больше 100 профессиональных боулеров из 14 клубов.

- «Кубок КЛБ» – это профессиональные спортивные соревнования среди спортивных клубов по боулингу, состоящие из шести про-туров и итогового Гранд-финала, который пройдет в декабре 2023 года. В течении сезона на дорожках боулинг-центров Тюмени, Екатеринбурга, Алматы, Омска, Красноярска и Ижевска лучшие боулеры, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, будут бороться за призовой фонд, который составляет более 12 миллионов рублей, – рассказали организаторы турнира.

На данный момент лидерами основного рейтинга являются команды из Санкт-Петербурга, Ставрополя и Екатеринбурга. Финал, который пройдет 7 апреля, определит победителей.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru