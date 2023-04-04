Сотрудники полиции занимаются поисками аферистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноуфимска отдал телефонным мошенникам 10 тысяч рублей. Аферисты использовали объявление на популярном сайте. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне 35-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, он откликался на объявление о продаже трактора за 165 тысяч рублей. Позвонив по номеру, ем сказали, что на транспорт уже имеется покупатель. Но чтобы трактор продали именно свердловчанину, нужно перевести 10 тысяч рублей предоплаты.

- Согласившись, гражданин совершил перевод денежных средств на банковскую карту неизвестного. В дальнейшем злоумышленник перестал выходить на связь. Товар мужчина так и не получил, - рассказали в полиции.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ — мошенничество. Сотрудники полиции занимаются поисками аферистов.

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