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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:37

Полицейские задержали мужчину, напавшего на студента колледжа

Свердловчанин применил газовый баллончик
Дарья ЧИПУРИНА
За разбой нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

За разбой нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга нашли мужчину, который напал на студента колледжа и отобрал у него телефон. Свердловчанин применил газовый баллончик. Об этом сообщили в УМВД города.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Напротив дома на Бережной,12Б у гаражей на 19-летнего студента напал неизвестный молодой человек. Он избил и обрызгал парня газовым баллоном. После этого мужчина забрал мобильный и скрылся. После нападения молодой человек обратился в полицию.

- Вскоре в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики территориального ОВД установили и задержали подозреваемого в разбойном нападении, - рассказали в полиции.

Нападавшим оказался 21-летний безработный житель Березовского. Во время задержания он признался в содеянном и рассказал, что смартфон продал. На свердловчанина завели уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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