Полицейские задержали мужчину, напавшего на студента колледжа

За разбой нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга нашли мужчину, который напал на студента колледжа и отобрал у него телефон. Свердловчанин применил газовый баллончик. Об этом сообщили в УМВД города.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Напротив дома на Бережной,12Б у гаражей на 19-летнего студента напал неизвестный молодой человек. Он избил и обрызгал парня газовым баллоном. После этого мужчина забрал мобильный и скрылся. После нападения молодой человек обратился в полицию.

- Вскоре в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики территориального ОВД установили и задержали подозреваемого в разбойном нападении, - рассказали в полиции.

Нападавшим оказался 21-летний безработный житель Березовского. Во время задержания он признался в содеянном и рассказал, что смартфон продал. На свердловчанина завели уголовное дело за разбой. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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