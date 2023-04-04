На место прибыли сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве пьяный без прав водитель чуть не покалечил себя и пасынка. Мужчина спровоцировал ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне нетрезвый мужчина, не имея водительских прав, управлял незарегистрированным автомобилем. Он и его пасынок, находящийся в машине попали в аварию. В результате которой они пострадали.

- По предварительным данным водитель 1983 года рождения управляя ВАЗ 2115 не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением, и допустил наезд металлическое ограждение, - рассказали в полиции.

Во время происшествия пассажир и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД проверили автомобилиста на трезвость. Результат теста показал - 0,993мг/л.

По словам мужчины, он вместе со своим пасынком возвращался из Верхней Туры в Кушву. В гостях он выпивал. А автомобиль принадлежит ему, только пока мужчина не успел поставит его на учет, поскольку на данный момент нет средств на это.

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