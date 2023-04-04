На данный момент в городе были зарегистрированы уже пять случаев возгорания сухой травы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился начать подготовку к введению противопожарного режима. Такое решение было принято во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в администрации города.

- С 15 апреля в Свердловской области будет введен противопожарный режим. Ежегодно у нас в городе весной и летом случаются природные возгорания, причиной которых зачастую оказывается человек. Из-за скорого наступления теплой погоды проблема ландшафтных пожаров в этом году встала раньше и острее, чем обычно, - отметил Алексей Орлов.

На данный момент в городе были зарегистрированы уже пять случаев возгорания сухой травы. Общая площадь которых составила больше 20 гектаров земли.

На время введения противопожарного режима жители города не смогу посещать лесной и торфяной массив, разжигать открытый огонь. Также будут созданы минерализованные полосы, будет очищена территория леса от мусора и сухой травы и пройдет мониторинг.

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