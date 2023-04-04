На месте будут проходить работы по строительству дождевой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Сурикова. Участок дороги будет перекрыт в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет закрыто с 27 апреля по 15 июня. Нельзя будет проехать от улицы Авиационной до улицы Николая Островского. На данном участке будут проходить работы по строительству дождевой канализации.

- Изменения схемы движения общественного транспорта не требуется. Администрация города Екатеринбурга просит жителей отнестись с пониманием к проведению работ и связанным с ними неудобствам, - рассказали в мэрии.

Ранее в Екатеринбурге ограничили движение по улице 2-й Новосибирской. Дорога будет перекрыта до 1 мая 2023 года. Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

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