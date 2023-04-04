Свердловчанин может отправиться в тюрьму за кражу колонки

На молодого человека завели уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Екатеринбурга может отправиться в тюрьму за кражу колонки из магазина компьютерной техники. Устройство стоило семь тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
14 марта мужчина пришел в магазин электроники на Малышева. Заметив, что персонал магазина отсутствует, он решил воспользоваться моментом и забрал одну из музыкальных колонок с витрины. После этого он поспешил покинуть магазин.
- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили менеджеров торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.
Похитителем оказался безработный и ранее судимый 25-летний екатеринбуржец. До этого он отбывал наказание за кражу и угон. При опросе мужчина сознался в содеянном. Он продал украденную колонку скупщику.
На молодого человека возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент полицейские проверяют причастность екатеринбуржца к других похожим преступлениям.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru