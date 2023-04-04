Свердловчанин может отправиться в тюрьму за кражу колонки

На молодого человека завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга может отправиться в тюрьму за кражу колонки из магазина компьютерной техники. Устройство стоило семь тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

14 марта мужчина пришел в магазин электроники на Малышева. Заметив, что персонал магазина отсутствует, он решил воспользоваться моментом и забрал одну из музыкальных колонок с витрины. После этого он поспешил покинуть магазин.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили менеджеров торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в полиции.

Похитителем оказался безработный и ранее судимый 25-летний екатеринбуржец. До этого он отбывал наказание за кражу и угон. При опросе мужчина сознался в содеянном. Он продал украденную колонку скупщику.

На молодого человека возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент полицейские проверяют причастность екатеринбуржца к других похожим преступлениям.

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